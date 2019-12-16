‘Roman dügünü’ davası sanıklarına ceza yagdı

Bursa'da 2015 yılında, sokakta yapılan Roman düğününde çıkan, Güney Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Efkan Özçimen (32) ile Saniye Cedik (53) ve Savaş Göcük'ün (31) yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 2'si tutuklu 12 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Enver Çedik'e (40) 55, Serkan Göcük'e (32) ise 30 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz 10 sanık, toplam 288 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Göcük'ün tahliyesine, Çedik'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.