  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > ‘Roman dügünü’ davası sanıklarına ceza yagdı

‘Roman dügünü’ davası sanıklarına ceza yagdı

‘Roman dügünü’ davası sanıklarına ceza yagdı
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Bursa'da 2015 yılında, sokakta yapılan Roman düğününde çıkan, Güney Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Efkan Özçimen (32) ile Saniye Cedik (53) ve Savaş Göcük'ün (31) yaşamını yitirdiği, 15 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 2'si tutuklu 12 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Enver Çedik'e (40) 55, Serkan Göcük'e (32) ise 30 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz 10 sanık, toplam 288 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Göcük'ün tahliyesine, Çedik'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Roman dügünü’ davası sanıklarına ceza yagdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN