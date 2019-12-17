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'da feci ! Otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Aydın'da feci kaza! Otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

17.12.2019, 11:32

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı kurtarılan sürücü , 'nde tedavi altına alındı.

yönetimindeki otomobil, Yeniköy Mahallesi Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

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