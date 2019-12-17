Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı kurtarılan sürücü Ali Yormaz, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Ali Yormaz yönetimindeki otomobil, Yeniköy Mahallesi Aydın Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.
Aydın'da feci kaza! Otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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