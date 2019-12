Boğalar manevi yönden güçleniyor

Hayatta öğrencilikten öğretmenliğe terfi eden Boğaların sezgileri güçleniyor. Ruhsal enerjilerinin yardımıyla manevi yönü gelişen Boğaların işleri rayına giriyor.

Uranüs geçtiğimiz yıl 6 Mart'tan sonra kişisel evinizde ilerlemeye başladı. Çevrenizi değiştirmek sizin isteğiniz dahilinde gerçekleşecek. Yaşamınızla ilgili yeni bir perde açılacak. Güvendiğiniz ve tanıdığınızı zannettiğiniz bir arkadaşınızdan zarar görebilirsiniz. Yıllardır uzun transitlerden olumsuz etkilendiğinizi zannederek üzülmemelisiniz. Bazı sıra dışı ilişkileri de beraberinde getirecek.



DERİN SORGULAMALAR

Oldukça tutkulu beraberliklerin başladığı bu tür etkiler altında, beraberliğinizi gizleme gereği duyabilirsiniz. Sizden yaşça büyük veya babanızın tasvip etmeyeceği bir ilişki içinde bulunabilirsiniz. Arkadaşlarınıza daha çok vakit ayırarak, onlarla ortak zevklerinizi paylaşacaksınız. Derin sorgulamalar sonucunda kendinizi daha iyi anlayacaksınız. Yaşamınızla ilgili zor düşüncelere alışık olmadığınız için, detayları daha bireysel değerlendiriyordunuz. Öğrencilik döneminden öğretmenliğe terfi ederken, geçiş döneminin sancılarını hafifletmek için kozmik destek gelecektir. Sezgisel yetenekleriniz daha da artıyor ve spiritüel konular belki şimdiye kadar hiç ilginizi çekmemişti. Artık içinizden geçen her şeyi kolayca yaşama dökebileceksiniz. Ruhsal enerjinizin yardımıyla manevi yönünüz güçlenecek ve başarmayı planladığınız olaylar kendiliğinden rayına oturacak. Uzak yollarla ilgili şans sizden yana. Bu yıl altı tutulma gerçekleşecek. İletişim ve finans evleriniz etkilenecek. Çevresel koşulların şekil değiştirmesiyle para kapılarınız farklı bir sunumla ortaya çıkacak.



AŞK

Hem sosyal hem de aşk ilişkileri çok iyi ilerleyecek. Yılın ilk 6 ayı Temmuz'a kadar birçok Boğa burcu aşk, iş, sosyallik ve çocukları ile ilgili çok iyi bir dönemde olacaklar. Satürn küçük ilişkilerinizi testten geçirecek. Yoğun duygularınızı süzgeçten geçirirken, kendinizle ilgili vereceğiniz radikal kararlar yaşamınıza farklı bir perspektif sunacaktır. Olayları genişleterek ve masaya yatırdığınız zaman, yaşamınızı zorlaştıran ve kendinizi kısıtlayan olayları daha net görmeye başlayacaksınız. Yabancı ülke bağlantılarınız sayesinde uzaklardan gelecek bir aşk var. Yabancı damat veya gelinler de söz konusu. Hatta birçok boğa ikinci evliliklerini yapabilirler. Bu yıl çevrenizde beğenilecek ve arkadaşlarınızla güç birliği içinde olacaksınız. Duygularınız güçleniyor ve yılın en olumlu günlerinden birini yaşıyorsunuz. Değişim içinde olmanız ve düşüncelerinizin şekil değiştirmesi sonucunda keşfettiğiniz duygular, ilginç konular üzerinde yoğunlaşmanıza neden olacaktır. Başlayacağınız yeni yaşam kesitlerinde kendi inisiyatifinizi kullanacak ve şartlarınızı kendiniz belirleyeceksiniz. Ruhsal yaşamınız



SAĞLIK

Ruhsal konular çerçevesinde, sizi rahatlatacak şekilde olaylara geniş perspektiften bakmalısınız. Spor yapmak aslında size en iyi motive edecek bir aksiyondur. Geceleri erken yatarak metabolizmanızı dinlendirmelisiniz. Boğaz, boyun, cinsel organlarınızla ilgili problemler gündeme gelebilir. Abartılmış davranışların size olumsuz olarak geri döneceğini unutmazsanız, yanlış yansımalardan korumuş olursunuz.



KARİYER

Bu yıl sorumluluk getiren sürprizlere hazır olun. Özellikle iletişim konusunda yapmanız gereken birçok zincirleme iş olacak. Yakın akrabalar, kuzenler ve kardeşlerle bir araya gelirken, ilişkilerinizi denetlemek zorundasınız. Baskıcı tavırlarınız onları üzmesine rağmen, siz hiç kimseye taviz vermek istemeyeceksiniz. İlişkilerinizde yapıcı, güçlü, fakat denetleyici olacaksınız. Eski dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Bu yıl düşünceler arasında kuşak farklılığı yüzünden çatışmalar çıkabilir. Bazı dargın dostlarınızı bir araya getireceksiniz. Eski ve yeni dostlukların bir arada yaşanacağı ortamlarda bulunacaksınız. Bu dönem, uzun süredir aksayan ilişkileriniz sona erebilir. Haziran, Temmuz ayları sizin için önemli. Bol bol seyahat edeceksiniz. Yazı ya da sanat ile ilgilenen Boğalar başarılı olacak. Engellerle mücadele edecek güçtesiniz.



SİZ SEVGİLİ BOĞALAR

Aşkın büyüsünü iyi bilirsiniz. Sevdiğiniz kişi için her türlü fedakarlığı yapar ve karşılığını da beklersiniz. Ayrılık fikrinin lugatınızda yeri asla yoktur. Sevgi ve romantizmin zamanla olgunlaşmasını beklersiniz. Güçlü duygularınıza karşılık verecek bir aşkın hayalini kurarsınız. Maddeyi seven siz Boğalar, aşık olduğunuz zaman, parayı ikinci plana atarsınız. Yüreğinizin derinliklerinde daima sevgi vardır. Kendi gurubunuzdan, Oğlak ve Başak'la aynı dili konuşur, birbirinizin gizli duygularını anında hissedersiniz. Su guruplarından; Akrep, Yengeç, sizde eksik olan derinliği verirken, Ateş ve Hava gurupları sizi zorlar.



