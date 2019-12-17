Genç çobanın kahreden ölümü

Manisa'nın Demirci ilçesinde sabah erken saatlerde çoban eşliğinde meraya giden koyun sürüsü akşam çobansız dönünce, tüm mahalle sakinleri ve jandarma çobanı bulmak için seferber oldu. 27 yaşındaki genç çoban İsmail Demir'in cansız bedeni kayalık kenarında bulundu. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen genç çobanın ölümü mahalleyi üzüntüye boğarken, olayla ilgili Demirci ilçe jandarma komutanlığınca araştırma ve soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsmail Demir'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp kurumuna gönderildi.



■ CÜNEYT HASÇELİK