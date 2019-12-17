Hatalı dolgu dudağını çürüttü

Antalya'da yüzüne dolgu yaptıran Songül Uzunoğlu (41), 4 operasyon sonrasında tanınmaz hale geldi. Alt dudağını kaybeden Uzunoğlu, şikayetçi oldu. Uzunoğlu, hayatını karartanlardan hesap soracağını söyledi.

Antalya'da yüzüne dolgu yaptıran Songül Uzunoğlu (41), 4 operasyon sonrasında tanınmaz hale geldi. Alt dudağını kaybeden Uzunoğlu, şikayetçi oldu. Aşçılık yapan 3 çocuk annesi Uzunoğlu, gözaltı torbalarından kurtulmak için arkadaş tavsiyesi üzerine bir güzellik merkezine gitti. Uzunoğlu'na göbeğinden alınan yağın, yüzünde kullanılacağı, operasyonun 2 yıl garantili olduğu söylendi. 5 bin 500 lirayı nakit ödeyen genç kadının yanaklarına yapılan dolgu kısa sürede söndü. Değişik tarihlerde 4 kez tekrarlanan işlemde 2 kez de alt dudağa dolgu yapıldı.



DAMARLARINI TIKAMIŞ

Uzunoğlu, 3 gün sonra dudağındaki ağrı nedeniyle acil servise başvurdu. Muayenede çürüme tespit edildi. Dudağındaki 4 damarın dolgu ile tıkandığını anlatan Uzunoğlu, "Şu an dudağım yok. Ölü doku ağzımın içine yayılmış. Sıvıları ağzıma dökerek beslenebiliyorum" dedi. Uzunoğlu, hayatını karartanlardan hesap soracağını söyledi.