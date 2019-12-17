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’de kaçak avcıların ! Bunu yapanlara ceza yağdı

İzmir’de kaçak avcıların korkulu rüyası! Bunu yapanlara ceza yağdı

17.12.2019, 16:23

İl ve Orman Balıkçılık ve Şube Müdürlüğü, 2019 yılında kontrol teknesi tarafında yapılan yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim sonucunda 183 bin 585 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Halk arasında "Sarı Kuş" olarak bilinen 2015 yılından beri aktif olarak görev yapan İl ve Orman Balıkçılık ve Şube Müdürlüğüne bağlı "" kontrol teknesi, kaçak avcıların oldu.

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