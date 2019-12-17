İzmir’de kaçak avcıların korkulu rüyası! Bunu yapanlara ceza yağdı

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, 2019 yılında Reisbey kontrol teknesi tarafında yapılan yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim sonucunda 183 bin 585 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Halk arasında "Sarı Kuş" olarak bilinen 2015 yılından beri aktif olarak görev yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne bağlı "Reisbey" kontrol teknesi, kaçak avcıların korkulu rüyası oldu.