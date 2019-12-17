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'de asayiş uygulaması! Yüzlerce şüpheli yakalandı

İzmir'de asayiş uygulaması! Yüzlerce şüpheli yakalandı

17.12.2019, 11:15 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019,12:16

'de bir haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 371 şüpheli yakalandı. Ekiplerin kent genelinde uygulamaları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 9-15 Aralık'ta kent merkezinde gerçekleştirilen uygulamada, 348 araç ile 198 motosiklet kontrol edildi.

Uygulama kapsamında, 17 bin 505 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. 13'ü FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan 371 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin kent genelinde uygulamaları sürüyor.

AA

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