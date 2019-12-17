Kavga sırasında kendini bıçakladı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bir genç aile içinde çıkan kavgada, aldığı alkolün etkisiyle kendini bıçakladı. İlçede düzenlenen Deve Güreşi Festivali'nde alkol alan Aziz E. (25) akşam evine döndü. Evdeki akrabalarıyla kavga eden Aziz E. mutfaktan aldığı bıçakla yakınlarına saldırdı. Kavga esnasında Aziz E. yanlışlıkla kendini bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. ■ ÜMİT ÖZMEN