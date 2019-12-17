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'da feci ! 1 kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

17.12.2019, 09:58

'nın ilçesinde, otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen arabanın atı ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yönetimindeki 34 AAB 740 plakalı otomobil, - kara yolunun 25. kilometresindeki Efendi Köprüsü mevkisinde, 'ın (50) kullandığı at arabasına çarptı.

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