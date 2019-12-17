Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü Aykut Nar hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen arabanın atı ise yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aykut Nar yönetimindeki 34 AAB 740 plakalı otomobil, Gediz-Kütahya kara yolunun 25. kilometresindeki Efendi Köprüsü mevkisinde, Şaban Kanar'ın (50) kullandığı at arabasına çarptı.
Kütahya'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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