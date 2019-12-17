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'den yeni uyarı: 3 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji'den yeni uyarı: 3 gün boyunca etkili olacak

17.12.2019, 19:12

Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarıya göre önümüzdeki 3 gün boyunca kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle yoğun sis etkili olacak. Sis 'ni de etkileyecek.

Güneşli havanın etkisini gösterdiği yurt genelinde cuma gününe kadar yoğun sis var. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri boyunca İç ve Doğu Anadolu, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



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