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Önce çaldılar, sonra yaktılar

Önce çaldılar, sonra yaktılar
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Aydın'da kimliği belirsiz kişilerce çalınan otomobil, yanmış halde bulundu. Nazilli ilçesinde boş arazide yanan aracı fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Yapılan incelemede otomobilin üzerine benzin dökülerek ateşe verildiği belirlendi. Plakasından otomobilin sahibinin Mehmet T. olduğunu belirleyen polis ekipleri, otomobilin bir gün önce İsabeyli mahallesinden çalındığını saptadı. Polis kameralardan tespit ettiği iki zanlının peşine düştü.

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