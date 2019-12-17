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Rahmi Koç'un sağlık durumu ile ilgili açıklama

Rahmi Koç'un sağlık durumu ile ilgili açıklama

17.12.2019, 17:00

Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile ’ne yatırıldı. Hastaneden yapılan açıklamaya göre Rahmi Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Koç Holding Şeref Başkanı Koç, 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir.

Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir."

AA
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