Rahmi Koç'un sağlık durumu ile ilgili açıklama

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi’ne yatırıldı. Hastaneden yapılan açıklamaya göre Rahmi Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi