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Sokak ortasında dehşet

Sokak ortasında dehşet
Giriş Tarihi: 17.12.2019
Adana'da, Serhat S. (27), sokak ortasında imam nikahlı eşi Fadime Y.'yi (19), pompalı tüfekle vurdu. İki çocuk annesi genç kadın yüzüne ve göğsüne isabet eden saçmalarla yaralanırken, Serhat S. minibüsünü ve suç aletini olay yerinin yaklaşık 300 metre uzağındaki babasının evinin önüne bırakıp kayıplara karıştı. Hastanede tedaviye alınan Fadime Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Serhat S'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.
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