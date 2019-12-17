Zararlı balon balığını kediler bile yemiyor

Süveyş kanalından Akdeniz ve Ege kıyılarına gelen ve balıkçılar ile diğer deniz canlıları için büyük tehdit oluşturan Balon balığını kediler bile yemiyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarında son yıllarda sıkça görülen balon balığı, denizdeki canlıların yanı sıra tekne ve olta balıkçılarını da tehdit eder duruma geldi. Gökova Körfezi'nde kıyıda olta balıkçılığı yapan vatandaşlar, "Artık bizim de oltalarımıza dadandılar. Yemleri yemesi bir tarafa, oltayı bile kesiyor" dediler. Akyaka'da yakaladıkları balon balıklarını kedilerin bile yemediğini belirten balıkçılar, bölgede bir toplama alanının oluşturulmasını istedi.