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'de 44 düzensiz yakalandı

Çanakkale'de 44 düzensiz göçmen yakalandı

18.12.2019, 10:33

'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 44 düzensiz yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde denetimlerini sürdüren Sahil Güvenlik unsurları, Ayvacık'ın Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik botla denizde seyir halinde bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye düzenlenen operasyonda 28'i çocuk, 8'i kadın ve 8'i erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

AA

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