İkizler maddi olarak rahatlıyor

2020 yılında ikizler burcunu neler bekliyor? Finans evinin önem kazandığı 2020 yılında İkizler, para kazanmanın yolunu buluyor. Borçlarını daha kolay öderken gizli tasarrufları artacak.

Bu yıl karşıt finans eviniz önem kazanıyor. 6 tutulmanın 3 tanesi para evinizi etkileyecek. Yaşam sizin yolunuz olmaya devam ediyor. Farkında olmadan çok şeyin üstesinden geldiniz. Artık kendinizle övünebilirsiniz. Güçlü enerjinizle ortaya çıkabilirsiniz. Başkalarına zor gelen olaylar sizin için çocuk oyuncağı oluyor. Felsefi tavırlarınız da her konuda size yardımcı artık. Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Sağduyu ve sorumluluk duygunuz artıyor. Para sizin için her zaman güç teşkil etti ve daha da önem kazanıyor. Evinizi değiştirmek isteyecek ve bulunduğunuz şartları beğenmeyeceksiniz.



YENİ FIRSATLAR

Başlattığınız savaşlardan galip çıkmayı hedeflerken, ipi hiç kimselere bırakmak istemiyorsunuz. Üst seviyelerde bir yaşama hazır mısınız? Önünüze çok güzel ve ilginç fırsatlar çıkacak. Fikirlerinizi benimsemeyen ve size destek vermeyen kişileri yaşantınızdan uzaklaştırabilirsiniz. İlişkilerinizi gözden geçirmenin tam sırası. Para kazanma yollarını bulacaksınız. Borçlarınızı çok daha kolay ödeyeceksiniz. Gizli tasarruflarınız artacak, geçmişten kalan alacaklarınızı tahsil edebilirsiniz. Ailenizle ilgili olayları önemseyeceksiniz. Onlarla bütünleşmek ve zamanınızın bir çoğunu onlarla paylaşmak istiyorsunuz. Olayların farklı boyut kazanmasından memnun olmalısınız. Ailenizi korumanız gereken konuların gündeme gelmesiyle birtakım yeni olaylar da beraberinde gelecektir.



KARİYER VE İŞ

Tutulmalar sayesinde bu yıl finans ve değişim önemli olacak. Sessizce çalışarak, kişisel hırslarınız doğrultusunda kendinizi ispat etmeye çalışacaksınız. Sevdiğiniz işleri yapmaktan zevk alıyorsunuz, fakat birlikte çalıştığınız kişilerden de aynı performansı beklediğiniz için, bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Titiz çalışmak ve gerekeni en ince ayrıntısına kadar yerine getirmek istiyorsunuz. Oldukça cesur davranırken, hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere yelken açacaksınız. Görüşeceğiniz kişiler kariyerinizle ilgili size destek sağlayacak. Bu yıl karşıt finans evinizde yoğun gezegen bombardımanı var. Satın alma ve sahiplenme isteğinizin üst seviyede olacak, gösterişli olmaya eğilimli bir yapı sergileyeceksiniz. Bütçenizi aşmama konusunda dikkatli olmalısınız. İş arkadaşlıkları, grup çalışmaları gibi aktiviteler, kişisel tatminleriniz doğrultusunda çalışmalar içinde olacaksınız.



SİZ SEVGİLİ İKİZLER:

Renkli ve çekici bir kişiliğiniz vardır. Ruhunuzun derinliklerinde, dürüstlük kavramıyla sürekli savaşırsınız. Aldatmaktan nefret ederken, bulunduğunuz ortamın sıkıcılıyla baş etmenin yollarını araştırır, sürekli kaçmanın planlarını yaparsınız. Geçici duygulardan hoşlanırken, büyük bir aşkın hayalini kurmadan da edemezsiniz. Kendi gurubunuz; Kova, Terazi ile entelektüel birliktelik, Ateş gurupları; Aslan, Koç ve Yaylar için ideal sevgili olacaksınızdır. Toprak ve Su grupları; fazla sahiplenici ve rutin gelecektir.



AŞK

BU yıl Satürn ve Jüpiter değişim evinizde ilerliyor. Arkadaşlarınızla organize yapacağınız çalışmaların bileşkesinde siz olacaksınız. Bu arada, bitmesi gereken bazı durumlara da son noktayı koymanız gerektiğini size hatırlatacak, hatta acımasız davranarak bitmesi için gereken koşulları önünüze sunacak bir arkadaşınız olacak. Eski küslüklerin ortadan kalkacağı ortamlar gündeme gelecek. Yeni dostluklar konusunda dikkatli olmalısınız. Tartışma ortamlarından kaçınmalı, size enerji verecek dostlukları tercih etmelisiniz. Varlıklı eş seçme şansınız oldukça güçlü.

SAĞLIK

Uzun soluklu koşuşturmalarınız arasına kısa dinlenme molaları koyabilirsiniz. Kendinize olumlu uğraşılar bulabilir ve zihninizi dinlendirebilirsiniz. Ailenizin sağlığı ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Kesici ve yakıcı aletlerden uzak kalmalısınız. Aşırı enerjinin size vereceği zararları unutmamalı ve cinsel yaşamınızda dengeyi korumalısınız. Katılacağınız grup yemeklerinde kontrolü elden bırakmayın. Yolculuklarda dikkatli olmalı ve kazalara karşı temkinli hareket etmelisiniz.



YARIN: YENGEÇ



FİLİZ ÖZKOL