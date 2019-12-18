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ve ’de operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul ve İzmir’de yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

18.12.2019, 09:49 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019,10:54

Emniyet Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonu düzenledi. Sanal ortamda yasa dışı bahis organizasyonu düzenledikleri ve kredi kartı dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla aranan 30 şüpheliden 26'sı, ve 'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; Emniyet 'ne bağlı Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarına ilişkin sanal ortamda oynatıldığı ve kredi kartı dolandırıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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