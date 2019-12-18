İstanbul ve İzmir’de yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Sanal ortamda yasa dışı bahis organizasyonu düzenledikleri ve kredi kartı dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla aranan 30 şüpheliden 26'sı, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.