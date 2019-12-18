İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Sanal ortamda yasa dışı bahis organizasyonu düzenledikleri ve kredi kartı dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla aranan 30 şüpheliden 26'sı, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakalarına ilişkin sanal ortamda yasa dışı bahis oynatıldığı ve kredi kartı dolandırıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İstanbul ve İzmir’de yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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