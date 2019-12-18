  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir'de şok ölüm! Yakınını arayıp haber verdi, gelen ekipler ağaca asılı olarak buldu

'de şok ölüm! Yakınını arayıp haber verdi, gelen ekipler ağaca asılı olarak buldu

İzmir'de şok ölüm! Yakınını arayıp haber verdi, gelen ekipler ağaca asılı olarak buldu

18.12.2019, 16:26

'in Bornova ilçesinde  K. (70), bir yakının arayıp haber verdikten sonra iple kendini ağaca asarak yaşamına son verdi. Polis, Nuri K.'nin nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Çamkule Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden evli ve 4 çocuk babası Nuri K., saat 14.00 sıralarında bir yakınını telefonla arayıp, yerini belirtip, intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine yakını, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Nuri K.'yi çuval ipiyle bir ağaca asılı olarak buldu. İndirilen Nuri K.'nin yapılan kontrollerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Nuri K.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, Nuri K.'nin intihar nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de şok ölüm! Yakınını arayıp haber verdi, gelen ekipler ağaca asılı olarak buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN