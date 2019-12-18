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5. canlı izle

Kuruluş Osman 5. yeni bölüm canlı izle

18.12.2019, 19:57 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019,19:59

ATV ekranlarının iddialı dizisi 5. yeni bölümüyle şimdi ATV ekranlarında. Dizinin sıkı takipçileri her yeni bölümü merakla beklerken heyecan ve aksiyon dolu dizinin hiçbir ayrıntısını kaçırmak istemiyor. Başrollerini , Nurettin Sönmez, , Saruhan Hünel gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? İşte 5. bölüm canlı yayını..

Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'da izleyicilerle atv ekranlarında buluştu. Yeni bölümde neler olacak? ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ı haberimizden canlı izleyebilirsiniz. Dizinin bu bölümünde olaylar şöyle gelişiyor: Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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