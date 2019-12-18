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eksikliği kramplara sebep oluyor

Magnezyum eksikliği kramplara sebep oluyor
Giriş Tarihi: 18.12.2019

sağlığınız için son derece önemli bir mineral türüdür. Kas ve sinir sağlığı için önemli olan magnezyum, kalp nabızlarının düzenlenmesi, kemik sağlığı ve güçlü bağışıklık sistemi için de gereklidir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Meliha Hafız, kas ve kemik sağlığı için magnezyum minerali alımının çok önemli olduğunu açıkladı. Hafız, vatandaşları beslenme alışkanlıklarında magnezyum içeren gıdalar için dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hafız, magnezyum eksikliğinin kas ve kemik rahatsızlıkları başta olmak üzere pek çok önemli soruna yol açabileceğini kaydetti. İnsan vücudunun magnezyum mineralini kas ve sinir sisteminin düzenlenmesi dışında enerji üretmek ve yağ protein sentezlemek için de kullandığını kaydeden Dr. Meliha Hafız, magnezyum eksikliğinde vücutta sık sık kramp oluşabildiğini belitti. Dr. Hafız, krampların en sık baldır, uyluk kasları ve ayaktaki küçük kasları etkilediğini kaydetti.
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