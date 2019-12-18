Masterchef Türkiye eleme adayı kim oldu! MasterChef 17 Aralık eleme ödül oyunu ve eleme adayı...

Masterchef Türkiye eleme adayı belli oldu. Ekranların sevilerek izlenen yarışma programı Masterchef'in dün akşam yayınlanan bölümünde yine heyecanlı sahneler yaşandı. Peki, MasterChef eleme adayı belli oldu mu ve son bölüm ödül oyununu kim kazandı? İşte merak edilenler..