Masterchef Türkiye eleme adayı belli oldu. Ekranların sevilerek izlenen yarışma programı Masterchef'in dün akşam yayınlanan bölümünde yine heyecanlı sahneler yaşandı. Peki, MasterChef eleme adayı belli oldu mu ve son bölüm ödül oyununu kim kazandı? İşte merak edilenler..
Masterchef Türkiye dün akşam 69. bölümü ile ekranlara geldi. Masterchef'te 10 bin liralık ödül için kıyasıya yarışan yarışmacılar heyecanlı anlara sahne oldu. Peki Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Büyük ödülü kim kazandı? İşte merak edilenler...
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef 69. bölümünde 10 bin TL'lik büyük ödül oyununu Batuhan kazandı.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef 69. yeni bölümünde dün eleme potasına dahil olan Alican'ın ardından bugün de Batuhan eleme potasına girdi.
Masterchef Türkiye eleme adayı kim oldu! MasterChef 17 Aralık eleme ödül oyunu ve eleme adayı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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