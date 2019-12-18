Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 18 Aralık Çarşamba hava durumu...

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 18 Aralık Çarşamba hava durumu raporu...

MARMARA Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli İSTANBUL °C, 15°C Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli KIRKLARELİ °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli KOCAELİ °C, 17°C Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli