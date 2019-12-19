Belediyeden gelen telefonla milyoner oldu

İki çocuğuyla yıllardır ekonomik zorluk içinde yaşamını sürdüren 43 yaşındaki Nebahat Kartanak, 25 yıl önce vefat eden babasından kalan 13 milyon lira değerindeki arsaların varisi olduğundan, belediye yetkililerinden gelen telefonla haberdar oldu. Kartanak açıklamasında "Yaklaşık 3 yıldır işsizim, zor durumdaydım. 'Kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş' derler. Hızır anlamında yetiştiler sağ olsunlar" dedi.

Başkentte iki çocuğuyla yıllardır ekonomik zorluk içinde yaşamını sürdüren 43 yaşındaki Nebahat Kartanak, 25 yıl önce vefat eden babasından kalan yaklaşık 13 milyon lira değerindeki arsaların varisi olduğunu belediyeden gelen telefonla öğrendi.



EVLATLIĞA MİRAS KALDI İLÇEDE

vatandaşların da hissedar olduğu arazileri belirlemek için çalışma yapan Pursaklar Belediyesi ekipleri, bu kapsamda, 1994'te vefat eden 76 yaşındaki Ahmet Kartanak'ın belediyeyle 3 parselde hissedar olduğunu tespit Tapu Müdürlüğü ile belediyenin, Ahmet Kartanak'ın varislerine ilişkin araştırmasında 1949'da 2 yaşındaki kızının, 1996'da da eşinin vefat ettiği bilgisine ulaşıldı. Araştırmalar sonucunda ailenin evlat edindiği Nebahat Kartanak'ın tek varis olduğunu belirleyen belediye, varise tebligat gönderdi. Gönderilen tebligatın ulaşmaması üzerine belediye yetkilileri, Kartanak ile telefonla iletişime geçti. Kartanak, belediyeden gelen telefonla 3 ayrı yerde, değeri yüksek 15 bin 500 metrekarelik arsaların varisi olduğunu öğrendi.