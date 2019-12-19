Hava durumu 19 Aralık Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. İşte 19 Aralık Perşembe hava durumu...

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu, puslu ve sisli İSTANBUL °C, 14°C Az bulutlu, puslu ve sisli KIRKLARELİ °C, 14°C Az bulutlu, puslu ve sisli KOCAELİ °C, 16°C Az bulutlu, puslu ve sisli