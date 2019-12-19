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Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu 19 Aralık Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

19.12.2019, 09:13

Bugün ve Ege'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 'nun kuzeydoğusu ile 'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. İşte Perşembe ...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 14°C

Az bulutlu, puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 14°C

Az bulutlu, puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 16°C

Az bulutlu, puslu ve sisli

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