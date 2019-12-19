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İkisi de cansız halde bulundu

İkisi de cansız halde bulundu
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Uludağ'da kaybolan amatör dağcılar Efe Sarp (37) ve Mert Alpaslan (31) için yapılan arama kurtarma çalışmalarının 17'nci gününde, iki cansız bedene ulaşıldı. Kürekli Dere yakınlarında bulunan ilk cansız bedenin üzerinden Efe Sarp'a ait kimliğin çıkmasının ardından, buraya 1200 metre mesafede ikinci bir cansız beden daha bulundu. Bursa Valiliği konuyla ilgili olarak olay yerine kriminal jandarma ekiplerin sevk edildiğini, helikopterin bölgedeki uçurumlardan kaynaklı olarak buraya inemediğini ve savcının talimatıyla cansız bedenlerin uygun bir yere taşınmasının ardından helikopter ile nakledildiğini duyurdu.
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