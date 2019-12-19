İzmir'de feci yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin kimliğinin bulunmadığı ve 50-60 yaşlarında olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, 805 sokakta bulunan tek katlı evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN