İzmir'in Konak ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin kimliğinin bulunmadığı ve 50-60 yaşlarında olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, 805 sokakta bulunan tek katlı evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir'de feci yangın! 1 kişi hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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