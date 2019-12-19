Kış mevsiminde masalsı yolculuk! Doğu Ekspresi ve Turizm Ekspresi'nde bilet fiyatları ne kadar?

Ankara’dan başlayıp Kars’ta biten masalsı yolculuk, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yoğun ilgi görüyor. Doğu Ekspresi ve Turizm Ekspresi'nde Şubat ayına kadar yer bulunamıyor. Özellikle yılbaşını trende geçirmek isteyen turistler biletleri şimdiden tüketti. İşte Doğu Ekspresi ve Turizm Ekspresi tek kişilik bilet fiyatları...