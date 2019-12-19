Ankara’dan başlayıp Kars’ta biten masalsı yolculuk, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yoğun ilgi görüyor. Doğu Ekspresi ve Turizm Ekspresi'nde Şubat ayına kadar yer bulunamıyor. Özellikle yılbaşını trende geçirmek isteyen turistler biletleri şimdiden tüketti. İşte Doğu Ekspresi ve Turizm Ekspresi tek kişilik bilet fiyatları...
Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen Doğu Ekspresi ve Turizm Ekspresi, Ankara'dan başlayıp Kars'ta sona eriyor.
Kış mevsiminde masalsı yolculuk! Doğu Ekspresi ve Turizm Ekspresi'nde bilet fiyatları ne kadar? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.