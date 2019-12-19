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Kış mevsiminde masalsı yolculuk! ve Ekspresi'nde bilet fiyatları ne kadar?

Kış mevsiminde masalsı yolculuk! Doğu Ekspresi ve Turizm Ekspresi'nde bilet fiyatları ne kadar?

19.12.2019, 10:17

Ankara’dan başlayıp ’ta biten masalsı yolculuk, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yoğun ilgi görüyor. ve Ekspresi'nde Şubat ayına kadar yer bulunamıyor. Özellikle yılbaşını trende geçirmek isteyen turistler biletleri şimdiden tüketti. İşte Doğu Ekspresi ve Turizm Ekspresi tek kişilik bilet fiyatları...

Türkiye'nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen ve Ekspresi, Ankara'dan başlayıp 'ta sona eriyor.

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