Müge Anlı'daki Cahit ve Zeynep Ergül davasında şok eden gelişme!

Müge Anlı'nın programında işlenen ve akıllara Palu ailesi vakasını getiren Zeynep ve Cahit Ergül davasında son dakika gelişmesi yaşandı.Gaziantep Cinayet Büro ekiplerinin ilgilendiği olayın ciddi olduğunu ve soruşturmanın hala devam ettiğini belirten Müge Anlı olayın peşini bırakmayacağını ifade etti. Cahit Ergül'ün Mehmet Muharrem Elbay'ın atıldığı iddia edilen kuyunun yerini göstermesi de izleyenleri şok etti. İşte 19 Aralık Perşembe tarihli Müge Anlı yayınında yaşananlar...

Cahit Ergül ve Zeynep Ergül kardeşler gözaltına alındı. Konu ile ilgili soruşturmayı Gaziantep Cinayet Büro sürdürüyor. Cahit ve Zeynep Ergül kardeşler şüpheli olarak sorgulanıyor ve soruşturma devam ediyor.