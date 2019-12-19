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'ta ! 5 araca çarptı

Uşak'ta alkollü sürücü dehşet saçtı! 5 araca çarptı

19.12.2019, 09:12

'ta sürücünün kullandığı otomobil park halindeki 5 araca çarptı. 1 kişi hafif yaralandı. sonucu 6 otomobilde maddi hasar meydana gelirken sağlık kontrolünün ardından emniyete sevk edildi.

, Atatürk Bulvarı Şehit Mehmet Bozkuş Köprüsü civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir-Antalya yolu istikametinde seyir eden Sami K.E. (19) idaresindeki 03 ZA 327 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 5 araca çarptı.

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