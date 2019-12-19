Uşak'ta alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki 5 araca çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kaza sonucu 6 otomobilde maddi hasar meydana gelirken alkollü sürücü sağlık kontrolünün ardından emniyete sevk edildi.
Kaza, Atatürk Bulvarı Şehit Mehmet Bozkuş Köprüsü civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir-Antalya yolu istikametinde seyir eden Sami K.E. (19) idaresindeki 03 ZA 327 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 5 araca çarptı.
Uşak'ta alkollü sürücü dehşet saçtı! 5 araca çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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