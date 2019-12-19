Yengeçler için 2020 kazanç yılı!

Yatırımların kazanç olarak geri döneceği yeni yılda Yengeçler, para kaynaklarına kolayca ulaşacak. Güçlü dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz.

Karşıt ilişkilerinizde uzun bir PLÜTON dönemi geçiriyorsunuz. Plüton aşk ilişkilerinizi yeniden denetliyor. Büyük bir ayrılığı gündeme getirebilir. Bulunduğunuz çevreden kopabilir ve arkanıza bakmadan uzaklaşabilirsiniz. Jüpiter yıl boyunca Plüton'la birlikte karşıt evinizde kalacak. Hukuksal sorunlarınız ve ilişkiler konusunda yaşadığınız zorlukları son bir kez testten geçirirken Jüpiter sorunları büyütebilir. Küçük kıvılcımlardan yangınlar çıkabilir.



EVLİLİK ARAYIŞI

Olmayacak skandal olayların içinde kalabilirsiniz. Jüpiter aynı zamanda karşıt evinizde kalacak ve sosyal yaşamınız içinde birlikte olduğunuz kişilerle aranızda aşk ve duygusallık gelişecek, romantik günler geçireceksiniz. Evlilikle biten ilişkileri gündeme getirecek. Satürn, Mart ve Ekim arasında Kova burcuna geçecek, daha sonra tekrar karşıt evinize geçerek ilişkiler konusunda mantıksal çılgınlıklar yaptıracaktır. Akılcı davranmak isteyebilir ve duygusallığı bir kenara iterek farklı bir evlilik arayışı içine girebilirsiniz.



BÜYÜK PROJELER

Realiteniz yükseliyor. Önsezilerinize güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Güçlü duygular ve önemli öğretilerinizi içselleştireceksiniz. Çevrenizle ilgili büyük projelerinizi gerçekleştirmek için elinizde müthiş bir kozmik enerji var. Planlarınızı değiştirmek yerine, evrenin size sunacağı değişimden ne kadar yararlanacağınızı keşfedin ve fırsatları lehinize çevirmeye bakın. Çünkü büyük enerjilerin etkisi sizin isteklerinizin dışında gelişecektir. İyi pozisyondaki dostlarınızın yardımlarını görecek, beklemediğiniz bir şekilde ortaya çıkan özel kişilerden destek alırken, aynı enerjiye ve görüşe sahip olduğunuz kişilerle ortak çalışmalar içinde olacaksınız. Bu yıl sosyal fırsatlarınızı kendiniz yaratacaksınız. Size sosyal statü kazandıracak önemli şirketlere danışmanlık yapabilirsiniz. Kendinizi ifade etme konusunda yanlış anlaşılmalardan dolayı kardeşlerinizle küçük tartışmalar yaşayabilirsiniz.



İŞ VE KARİYER

Gereksiz cesaret gösterilerine kapılmayın. Kişisel çabalarınız sizi motive etse bile, tam olarak beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz. Ani değişen şartlara karşı temkinli olmalısınız. Bu yıl üç tutulma kişisel ve karşıt ilişkiler evinizde diğer üç tutulma finans evinizde gerçekleşiyor. 23 Mart ve 29 Haziran arası Mars karşıt finans evinizde size para kazandıracak. Güçlü dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedeceksiniz. Atılımlarınız ve sosyal çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Para konularında akıllıca davranacaksınız. Yatırımlarınız size kazanç olarak geri gelecektir. Para kaynaklarına kolay ulaşacak, hatta eşinizin ve ortağınızın maddi imkanlarından faydalanacaksınız...



SİZ SEVGİLİ ÖYENGEÇLER:

Dünyaya gözünüzü açtığınız anda, geçmişinize bağlı yaşamaya başlar, annenize sevgiyle aşırı bağlanırsınız. Duygu ve sezgileriniz o kadar güçlüdür ki, ideal eşinizi gördüğünüz anda hissedersiniz. Aldatmaktan ve aldanmaktan nefret eder ve bu konuda asla affedici değilsiniz. Başakla güçlü bir ilişki, Balıkla sonsuza kadar romantizm, Oğlakla uzun soluklu bir aşk, Boğayla maddi bir güven, Akreple kayda değer bir sevgiyi yakalayabilirsiniz.

AŞK

Bu yıl özellikle yılın ilk altı ayı inatçı ve taviz vermeyen bir yapı sergileyeceksiniz. Kendinizi kanıtlamak adına başlatacağınız çalışmaların size kazandıracağı prestij oldukça yüksek. Toplumsal olaylarda etrafınızı kolayca etkileyeceksiniz. Birçok olayı zincirleme bir şekilde kafanızda birleştirecek, kendinizi ifade edecek konuların altına imza atacaksınız. Bu dönemde kendinizi bile yargılayabileceksiniz. Kariyerinizle ilgili duygu değişimleri yaşıyorsunuz. Bazılarınız yaşama daha duygusal bakacaksınız. Sizi ilgilendiren konularda karizmatik çekim gücünüzü yoğun bir şekilde kullanacaksınız. Bu yılın ikinci yarısında akıl ve zeka sizin için önem kazanıyor. Kültürlü kişileri ve akıllı arkadaşları kendinize çekiyorsunuz.



SAĞLIK

Özel zevklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Daha az yemek yemeli ve spor yapmalısınız. Duygusal çelişkiler yaşadığınız zaman sinir sisteminiz zarar görüyor. Dengeli beslenerek, kısa yürüyüşler yaparak ve hobilerinize zaman ayırarak bu ayı sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz. Derin düşündüğünüz konular bilinçaltınızı etkileyebilir. Meditasyon ve hafif jimnastik hareketleri yapmanızda yarar var. Uzun yürüyüşlerle sağlıklı yaşam felsefesini benimsemek sizi daha da zinde yapacaktır. Aile büyüklerinin sağlığı yine önem kazanıyor. Ev içi kazalara dikkat edilmeli ve yaşlılarımızı kollamalıyız. Onların istekleri bu ay bizi yorabilir ama sabırlı davranmak zorundayız.



YARIN: ASLAN



FİLİZ ÖZKOL