Sivri dili ve sert çıkışlarıyla tanınan ünlü şarkıcı Demet Akalın, sıklıkla adından yaptığı yardımlarla söz ettirince bir Twitter takipçisi bu durumu kullanmak istedi. Adını kullanarak insanları kandırmaya çalışan takipçisini ise Demet Akalın, ifşa etti.
Demet Akalın takipçisine çok kızdı! Böyle ifşa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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