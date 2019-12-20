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takipçisine çok kızdı! Böyle ifşa etti

Demet Akalın takipçisine çok kızdı! Böyle ifşa etti

20.12.2019, 18:08

Sivri dili ve sert çıkışlarıyla tanınan ünlü şarkıcı , sıklıkla adından yaptığı yardımlarla söz ettirince bir Twitter takipçisi bu durumu kullanmak istedi. Adını kullanarak insanları kandırmaya çalışan takipçisini ise Demet Akalın, ifşa etti.

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