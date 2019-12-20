Demet Akalın takipçisine çok kızdı! Böyle ifşa etti

Sivri dili ve sert çıkışlarıyla tanınan ünlü şarkıcı Demet Akalın, sıklıkla adından yaptığı yardımlarla söz ettirince bir Twitter takipçisi bu durumu kullanmak istedi. Adını kullanarak insanları kandırmaya çalışan takipçisini ise Demet Akalın, ifşa etti.