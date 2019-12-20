Denizli-Uşak karayolunda minibüslerden para toplayan muavin, para topladığı son midibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Midibüslerde muavinlik yapan 3 çocuk babası Ramazan Doğru'nun uzun süredir ara verdiği işe geldiği ilk gün bu olayın yaşandığı öğrenildi.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Denizli-Uşak Karayolu, Çal ilçesi Denizler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çivril-Denizli arasında çalışan midibüslerde muavinlik yapan 3 çocuk babası Ramazan Doğru, uzun süredir ara verdiği işe geri döndü.
Denizli'de akıllara durgunluk veren kaza! Para topladığı midibüsün altında kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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