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'de akıllara durgunluk veren ! Para topladığı midibüsün altında kaldı

Denizli'de akıllara durgunluk veren kaza! Para topladığı midibüsün altında kaldı

20.12.2019, 09:10 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019,09:26

-Uşak karayolunda minibüslerden para toplayan muavin, para topladığı son midibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Midibüslerde muavinlik yapan 3 çocuk babası 'nun uzun süredir ara verdiği işe geldiği ilk gün bu olayın yaşandığı öğrenildi.

, saat 19.00 sıralarında -Uşak Karayolu, Çal ilçesi Denizler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çivril-Denizli arasında çalışan midibüslerde muavinlik yapan 3 çocuk babası , uzun süredir ara verdiği işe geri döndü.

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