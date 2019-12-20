İzmir'de hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik fırtına ve yağmur uyarısı! İşte son dakika hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yurdumuzun bu hafta sonu kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden inen İzlanda kökenli alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin etkisine girmesi bekleniyor" denildi. Peki hafta sonu İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Yağmur ve fırtına bekleniyor mu? İşte detaylı hava durumu tahminleri...