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'de ölümlü sonrası kaçan sürücü, jandarmanın iz sürmesiyle yakalandı

İzmir'de ölümlü kaza sonrası kaçan sürücü, jandarmanın iz sürmesiyle yakalandı

20.12.2019, 15:38 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019,16:30

'in Menderes ilçesinde bir yayanın ölümüyle sonuçlanan sonrası kayıplara karışan sürücü, jandarmanın yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucu yakalandı.

Çileme kara yolunda 14 Aralık'ta bir erkek cesedi bulunması sonrası soruşturma yürüten Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.K'nin yol kenarında yürüdüğü sırada bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti.

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