Karısına attığı kül tablası silah sayıldı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yaşanan tartışmada bir kişinin eşine attığı kül tablasını silah sayarak verilen cezada artırım yapılmasına hükmetti. Tokat'ın Turhal ilçesinde bir kadın, tartışma sırasında eşi tarafından atılan kül tablası nedeniyle yaralandı. Açılan davada Turhal 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa "basit yaralama" suçundan ceza verdi. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu. Olayda kullanılan kül tablasının silah olduğuna hükmeden Daire, yaralama olayının silahla gerçekleştirilmesi nedeniyle cezada artırım yapılmasına karar verdi.