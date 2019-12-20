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'te vatandaşı isyan ettiren olay! Alkol aldıktan sonra sokağa çıkıp...

Muğla Marmaris'te vatandaşı isyan ettiren olay! Alkol aldıktan sonra sokağa çıkıp...

20.12.2019, 09:59

'nın ilçesinde, uzun süredir sokağa tuvaletini yaptığı iddia edilen kişiye ceza kesildi. Şikayetçi vatandaşlar ise "Bu adamdan uzak durulması gerek, Alkol alınca ne yapacağı belli değil, Ailelerimiz ile mağdur oluyoruz" dedi

Mahalle sakinleri, alkol aldıktan sonra sokağa tuvaletini yapan ve uyarılara rağmen bunu sürdürdüğü iddia edilen P. K'dan şikayetçi oldu. Emniyet mensupları, ihbarı değerlendirip alkollü vatandaşı gerekli işlemleri yapılmak üzere karakola götürdüler.

Şikayetçi vatandaşlar ise "Bu adamdan uzak durulması gerek, Alkol alınca ne yapacağı belli değil, Ailelerimiz ile mağdur oluyoruz" diyerek karakola ifade vermeye gittiler.

Şüpheli şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

İHA

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