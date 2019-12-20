Otel çalışanları temizlik yaparken yüzlerce altın para buldu

Şanlıurfa'da asgari ücretle çalışan işçiler tarafından 5 yıldızlı bir otelin odasında yüzlerce tarihi altın para bulundu. 2 bin 280 adet olduğu ve Britanya Merkez Bankası tarafından 1926 yılında basıldığı anlaşılan paralar polise teslim edildi.

Kent merkezinde yönetimi el değiştiren bir otel, geniş kapsamlı bakım ve onarıma alındı. Otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Közü ile İbrahim Sargıcı, temizlik yaptıkları bir odanın gardırobunun üst kenarına gizlenmiş tarihi altın parayı fark etti. Asgari ücretle çalışan temizlikçiler, parayı bulduklarını hemen otel yöneticilerine söyledi. Otel yönetimi de paranın sahibini bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirildi. 2 bin 280 adet olduğu ve Britanya Merkez Bankası tarafından 1926 yılında basıldığı anlaşılan paralar polise teslim edildi.