Polisin kıskançlık cinneti

Ankara'da, trafik polisi Kamil E, eski eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusu Ayhan Görgülü'yü (39) tabanca ile vurarak öldürdü. Olay yerinden uzaklaşan Kamil E, daha sonra mahalleye gelen polis ekiplerine teslim oldu. Mahalle sakinleri Kamil E'nin, 10 yaşındaki kızı ve annesiyle birlikte yaşadığı belirlenen Ayhan Görgülü ile eski eşi arasında ilişki olduğunu düşünerek, husumet beslediğini ve ikilinin daha önce de kavga ettiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.