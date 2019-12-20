Tuz tüketimi 10 grama kadar düştü

TÜRK Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, ülkede yetişkinlerde kişi başı tüketilen tuz oranının, yaklaşık 10 yılda 18 gramdan 10 grama kadar düşürüldüğünü bildirdi. Erk, şu ifadeleri kullandı: 10 yıl önce ülkede kişi başı tüketilen tuz oranı yetişkinlerde 18 gramken, şu anda büyük başarı elde edilerek 10 grama kadar düşürüldü. Dünya Sağlık Örgütünün kriterlerine göre 6 grama düşmesi lazım. Vatandaşlara önerimiz, meyve ve sebze tüketimine daha ağırlık vermeleri. Halkımız özellikle dondurulmuş, işlenmiş, paketlenmiş ve endüstrileştirilmiş gıdalardan uzak dursun.