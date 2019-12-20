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Tuz tüketimi kadar düştü

Tuz tüketimi 10 grama kadar düştü
Giriş Tarihi: 20.12.2019
TÜRK Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, ülkede yetişkinlerde kişi başı tüketilen tuz oranının, yaklaşık 10 yılda 18 gramdan 10 grama kadar düşürüldüğünü bildirdi. Erk, şu ifadeleri kullandı: 10 yıl önce ülkede kişi başı tüketilen tuz oranı yetişkinlerde 18 gramken, şu anda büyük başarı elde edilerek 10 grama kadar düşürüldü. Dünya Sağlık Örgütünün kriterlerine göre 6 grama düşmesi lazım. Vatandaşlara önerimiz, meyve ve sebze tüketimine daha ağırlık vermeleri. Halkımız özellikle dondurulmuş, işlenmiş, paketlenmiş ve endüstrileştirilmiş gıdalardan uzak dursun.
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