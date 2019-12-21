Başaklar bolluk içinde bir yıl geliyor

Başaklar, oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak işbirliği içinde oldukları kişileri düşünceleriyle etkileyecekler. 2020’de daha iyi bir kariyer elde edecekler. Jüpiter ise aşk evinden Başaklara muhteşem bir enerji desteği verecek.

Mantık ve duygu karmaşası yaşadığınız için, sürekli düzen arayışı içindesiniz. Yaşamınızda gerçek aşkın sadece mantık süzgecinden geçtiğine inandığınız için, isteklerinize kavuşmak için yaşarsınız. İstemeseniz de önyargılı olmaktan kendinizi alamazsınız. Birlikte olduğunuz kişileri mükemmel görmek istediğiniz için, çevrenizi tenkitlerinizle yaşamından bezdirebilirsiniz. Yüksek standartlarınız zamanla sizi de rahatsız eder. Beraberliğe kendinizi kolay teslim etmezsiniz. Girdiğiniz topluluklarda düşünce birliği içinde olacağınız akıllı kişilerin etkisinde kalmak sizi olumsuz yapılandırabilir. Bilmediğiniz konuları araştıracak ve gerekli tüm enerjinizi kullanacaksınız. Bu yıl Jüpiter ile Plüton, Mart ve Ekim arasında aşk evinizi etkileyecek.



YENİ ANLAŞMALAR

Oldukça güçlü pozisyonlarda çalışarak işbirliği içinde olduğunuz kişileri düşüncelerinizle etkileyeceksiniz. Sosyal yaşamınızla iş hayatınızı birleştireceğiniz durumlar söz konusu olacak. Çalışma arkadaşlarınızla aranızda hala yolunda gitmeyen durumlar mevcut. Güven duygusunun önemli olduğunu bildiğiniz için, karşı tarafın sizi anlamasını bekliyorsunuz. Bu yıl kendinizi daha net anlatmalısınız. Daha iyi bir kariyer elde edecek, yeni anlaşmalar peşinde olacaksınız.



İŞ VE KARİYER

Başarılarınızın getireceği bolluk içinde bir yıl bekliyor sizi. Bu konuda kozmik enerji sizi destekliyor. Jüpiter; aşk ve sosyal evinizi etkiliyor. Günden güne gelişen ufkunuzla, daha büyük düşünmeye başlıyorsunuz ve kazancınız artıyor. Ancak artan kazancınızla birlikte, harcamalarınızdaki artış da göze çarpıyor. Aile içi ilişkilerinizi sosyal ilişkilerinizle birleştiriyorsunuz. Birbirinize maddi anlamda destekleriniz olacaktır. Jüpiter mülk konusunda değişimlere işaret eder. Eskilerden kalan bir gayrı menkulünüz varsa, elinizden çıkarmak isteyeceksiniz. Bazı Başaklar; hizmet sektöründen iyi para kazanmaya başlayacaklar. Uranüs, yurt dışı olaylarınızı gündeme getirecek.



SİZ SEVGİLİ BAŞAKLAR:

Yaşamı ve aşkı sorgulamaktan vazgeçmelisiniz. Duygularınızın sizi yanıltabileceği kuşkularına artık son vermeli, önyargılı davranmanın yanlışlarını görmelisiniz. Aşkın küçük detayları yerine, size sunulan güzelliklerini yaşamalısınız. Keskin zekanızı, bir Oğlak'la deneyebilir, bir Boğa'yla bileyebilir, bir Yengeç'le paylaşabilirsiniz. Akrep gizli kalmış ateşinizi ortaya çıkarabilir. Balıklar size yardım edebilir.



SAĞLIK

Sizin için kuruntu derecesinde sağlığınız önemlidir. Bu yıl, sağlığınızla ilgili olan altıncı eviniz iyi etkiler veriyor. Sağlıklı yaşam ve diyetlerle yakından ilgileniyorsunuz. Sağlık gezegeniniz Uranüs, aşk gezegeniniz Neptün ile olumlu etkileşim içinde. Yani birbirlerinin yönetici gezegenlerini kendi evlerinde misafir ediyorlar. Bu son derece olumlu bir etkileşim halidir. Bir çok işe de delalettir. Aşk ve sağlık, dolaysız olarak birbirlerini etkileyen parametrelerdir. Aşkla ilgili yaşadığınız stresler, direk olarak, vücudunuza yansır. Olumlu yaşadığınız duygular ise, enerjinizin pozitif bir şekilde yansımasını sağlayarak, doping etkisi yaratacak. Kısacası aşk ilişkileriniz direk olarak organizmanıza yansıyacak. Kışın özellikle ayaklarınızı sıcak tutmalı, uygun ayakkabılar giymelisiniz.



AŞK

Jüpiter aşk ve sosyal evinizden size muhteşem bir enerji desteği verecek. Ruhsal anlamda kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir yıl. Eğlenceli ve sizi oyalayan yolculuklar da gündeme gelecek. Rutinleşmiş bazı şartların değiştiğini gözleyeceksiniz. Yaşamınızda etkisi uzun sürecek başlangıçlar için önemli bir yıl geçireceksiniz. Hayal gücünüzü istediğiniz koşulları oluşturmakta kullanabilirsiniz. Aşk yaşamınızda özgürlük duygularına sahip olacaksınız. Geleneklerine düşkün olan Başaklar; rutin yapılarını zorlamaktan hoşlanmazlar ve kurallarının dışına taşmaktan çekinirler. Fakat bu yıl kalıplaşmış kurallarınızı atacaksınız. Sadece pozitif değişimler değil, negatif konuları da yaşayacaksınız. Evli olan Başaklar; ilişkilerinizde bir takım krizlerle yüz yüze gelebilirsiniz. Yalnız yaşayanlar da, yedinci evlerindeki Uranüs'ün etkisi ile beklemedikleri yerlerde bir aşk fırsatı ile karşılaşabilirler.



FİLİZ ÖZKOL