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'den son dakika açıklaması! Bugün hava nasıl olacak? 21 Aralık Cumartesi ...

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Bugün hava nasıl olacak? 21 Aralık Cumartesi hava durumu...

21.12.2019, 09:10

'de ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, kıyıları, , 'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren ve çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte 'nun kuzeydoğusu, 'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İşte 21 Aralık Cumartesi raporu...

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, ve 'in batı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren ve çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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