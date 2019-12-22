Arif’in ailesi katilin bulunmasını istiyor

İzmir'in Bornova ilçesinde, 2013 yılbaşında havai fişek gösterilerini izlemek için çatıya çıktığı sırada maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 11 yaşındaki Arif Dallı'nın katili, aradan yaklaşık 7 yıl geçmesine rağmen bulunamadı. Arif'in katilinin bulunması için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen baba Şerafettin Dallı, "Belki oğlumuzu geri getirmeyecek ama yapanın yanına da kar kalmasını istemiyorum" dedi.Ailenin avukatı Çiler Nazife Koşar ise olayın peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Benim vicdanımda bu olay kapanmadı. Arif'in katilini bulabilmek için pes etmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.