  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Arif’in ailesi katilin bulunmasını istiyor

Arif’in ailesi katilin bulunmasını istiyor

Arif’in ailesi katilin bulunmasını istiyor
Giriş Tarihi: 22.12.2019
İzmir'in Bornova ilçesinde, 2013 yılbaşında havai fişek gösterilerini izlemek için çatıya çıktığı sırada maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 11 yaşındaki Arif Dallı'nın katili, aradan yaklaşık 7 yıl geçmesine rağmen bulunamadı. Arif'in katilinin bulunması için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen baba Şerafettin Dallı, "Belki oğlumuzu geri getirmeyecek ama yapanın yanına da kar kalmasını istemiyorum" dedi.



'PES ETMEYECEĞİZ'

Ailenin avukatı Çiler Nazife Koşar ise olayın peşini bırakmayacaklarını belirterek, "Benim vicdanımda bu olay kapanmadı. Arif'in katilini bulabilmek için pes etmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arif’in ailesi katilin bulunmasını istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN