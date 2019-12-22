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Bakan Berat Albayrak'tan Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı

22.12.2019, 12:45

Hazine ve , dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

22 Aralık Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü sebebiyle Twitter'dan bir mesaj paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kahramanlık ve yiğitlik destanı olan Sarıkamış Harekâtı'nın 105. yıl dönümünde, başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere vatan aşkı ve bağımsızlığı için düşmana karşı canını siper eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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