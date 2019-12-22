Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 51 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan Afganistan uyruklu 51 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunevi köyü Sokakağzı sahilinde yabancı uyruklu grubun bulunduğunu belirledi.
Yakalanan Afganistan uyruklu 51 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
AA
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