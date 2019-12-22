Isparta- İzmir arasında keyifli yolculuk: Göller Ekspresi

Akdeniz ile Ege'yi birbirine raylarla bağlayan Göller Ekspresi, 10 yıl aradan sonra 25 Ekim'de yeniden sefere başladı. Isparta ile İzmir arasındaki ulaşımda treni tercih edenlerin, keyifli ve konforlu bir yolculuk yaptığı Göller Ekspresi, her gün onlarca yolcuya eşsiz bir seyahat imkanı sağlıyor.

Isparta- İzmir hattında her gün karşılıklı olarak işletilen Göller Ekspresi, 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşuyor.