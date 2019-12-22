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- arasında keyifli yolculuk:

Isparta- İzmir arasında keyifli yolculuk: Göller Ekspresi

22.12.2019, 17:41

Akdeniz ile Ege'yi birbirine raylarla bağlayan , 10 yıl aradan sonra 25 Ekim'de yeniden sefere başladı. ile arasındaki ulaşımda treni tercih edenlerin, keyifli ve konforlu bir yolculuk yaptığı Göller Ekspresi, her gün onlarca yolcuya eşsiz bir seyahat imkanı sağlıyor.

- hattında her gün karşılıklı olarak işletilen , 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşuyor.

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