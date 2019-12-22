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'de kutlaması ölümlü bitti

İzmir'de doğum günü kutlaması ölümlü bitti

22.12.2019, 09:07

'in ilçesinde kullandığı iddia edilen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre, Karabağlar ilçesinde kutlamak için toplanan bir grup kullandı.

İddiaya göre, Karabağlar ilçesinde doğum günü kutlamak için toplanan bir grup uyuşturucu madde kullandı.

Yusuf A. (22), uyuşturucu maddenin etkisiyle fenalaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf A'yı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yusuf A, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yusuf A'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA

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