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'de feci ! Hurda yüklü TIR yoldan çıktı

İzmir'de feci kaza! Hurda yüklü TIR yoldan çıktı

22.12.2019, 16:37

'in Aliağa ilçesinde hurda yüklü TIRın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

, öğlen saatlerinde Aliağa ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi Nemrut Limanlar bölgesinde meydana geldi.

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