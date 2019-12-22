İzmir'in Aliağa ilçesinde hurda yüklü TIRın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, öğlen saatlerinde Aliağa ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi Nemrut Limanlar bölgesinde meydana geldi.
22.12.2019, 16:37
İzmir'in Aliağa ilçesinde hurda yüklü TIRın yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, öğlen saatlerinde Aliağa ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi Nemrut Limanlar bölgesinde meydana geldi.
İzmir'de feci kaza! Hurda yüklü TIR yoldan çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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