İzmir'de kahvehaneden örnek davranış! Bağışta bulunana tüm gün ücretsiz...

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kahvehane işleten Mehmet Çetin, belli aralıklarla düzenlediği kan bağışı kampanyalarında 800 kişinin kan bağışı yapmasına önayak oldu. Çetin, "Toplumda kan bağışı konusunda duyarlılığın artmasını bekliyorum. Benim bu konuda hedefim, kısa zaman da 10 bin kişiye ulaşmak. Bağışta bulunanlardan o gün ne içerlerse içsinler para almıyorum" dedi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kahvehane işleten Mehmet Çetin, belli aralıklarla düzenlediği kan bağışı kampanyalarında 800 kişinin kan bağışı yapmasına önayak oldu. Mehmet Çetin, kan bağışı konusuna dikkati çekmek amacıyla zaman zaman kahvehanesinde kampanyalar düzenleyerek, müşterilerini bağış yapmaya teşvik ediyor.