Kızını 20 kurşunla öldürdü indirimsiz müebbet istendi

Balıkesir'in Havran ilçesinde, 27 Haziran'da aracına GPS cihazı takarak takip ettiği doktor kızı Gülnur Yılmaz'ı (28), otomobiline çarptıktan sonra 20 el ateş ederek öldüren Mustafa Ali Yılmaz (67) hakkında, 'canavarca hisle alt soydan akrabayı uygulanmaması sıktım. Sonra da bilinçsizce ateş ettim" dedi.