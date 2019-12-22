  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Muğla'da gün doğumu hayran bıraktı! Görenler telefonuna sarıldı

'da hayran bıraktı! Görenler telefonuna sarıldı

Muğla'da gün doğumu hayran bıraktı! Görenler telefonuna sarıldı

22.12.2019, 10:15

'te gün doğumunda ortaya çıkan seyrine doyumsuz manzara, görenleri hayran bıraktı. Birçok kişi fotoğraflar çekerek, o anları ölümsüzleştirdi.

'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi , doğal güzellikleriyle de kendisine hayran bırakıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da gün doğumu hayran bıraktı! Görenler telefonuna sarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN