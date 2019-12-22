Muğla Marmaris'te gün doğumunda ortaya çıkan seyrine doyumsuz manzara, görenleri hayran bıraktı. Birçok kişi fotoğraflar çekerek, o anları ölümsüzleştirdi.
Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Marmaris, doğal güzellikleriyle de kendisine hayran bırakıyor.
Muğla'da gün doğumu hayran bıraktı! Görenler telefonuna sarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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